22 Kasım hangi burç? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

22 Kasım 2022 Salı, 10:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Kasım hangi burç oluyor? 22 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 22 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1881 - Enver Paşa

1948 - İlhan Kesici

1955 - Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu

1968 - Bennu Yıldırımlar

1977 - Kerem Gönlüm

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1809 - Bénédict Morel

1819 - George Eliot

1868 - John Nance Garner

1869 - André Gide

1901 - Joaquín Rodrigo

1914 - Albay Peter Townsend

1923 - Arthur Hiller

1964 - Robbie Slater

1965 - Mads Mikkelsen

1967 - Boris Becker

1967 - Mark Ruffalo

1968 - Sidse Babett Knudsen

1968 - Bennu Yıldırımlar

1969 - Marjane Satrapi

1983 - Corey Beaulieu

1984 - Scarlett Johansson

1988 - Jamie Campbell Bower

1989 - Chris Smalling

1991 - Erik Sabo

1993 - Adèle Exarchopoulos, Yunan asıllı Fransız oyuncu

1994 - Dacre Montgomery, Avustralyalı aktör, şair ve söz yazarı

1995 - Katherine McNamara, Amerikalı oyuncu

1996 - Hailey Baldwin, Amerikalı model, oyuncu ve sunucu

2001 - Chenle, Çinli şarkıcı ve aktör

22 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?

950 - Lothair II

1318 - Mikhail Yaroslaviç

1617 - I. Ahmet

1718 - Blackbeard (Karasakal)

1774 - Robert Clive

1836 - Karl Daub

1875 - Henry Wilson

1893 - Aleksandre Kazbegi

1963 - John F. Kennedy

1972 - Horia Hulubei

1976 - Sevgi Soysal

1994 - Asuman Korad

2018 - Soslan Andiyev

2019 - Jean Douchet

2019 - Daniel Leclercq

2019 - Gugu Liberato

2020 - Muharrem Fejzo

2020 - Elena Hrenov