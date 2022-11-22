22 Kasım hangi burç? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Kasım hangi burç oluyor? 22 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 22 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1881 - Enver Paşa
1948 - İlhan Kesici
1955 - Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu
1968 - Bennu Yıldırımlar
1977 - Kerem Gönlüm
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1809 - Bénédict Morel
1819 - George Eliot
1868 - John Nance Garner
1869 - André Gide
1901 - Joaquín Rodrigo
1914 - Albay Peter Townsend
1923 - Arthur Hiller
1964 - Robbie Slater
1965 - Mads Mikkelsen
1967 - Boris Becker
1967 - Mark Ruffalo
1968 - Sidse Babett Knudsen
1968 - Bennu Yıldırımlar
1969 - Marjane Satrapi
1983 - Corey Beaulieu
1984 - Scarlett Johansson
1988 - Jamie Campbell Bower
1989 - Chris Smalling
1991 - Erik Sabo
1993 - Adèle Exarchopoulos, Yunan asıllı Fransız oyuncu
1994 - Dacre Montgomery, Avustralyalı aktör, şair ve söz yazarı
1995 - Katherine McNamara, Amerikalı oyuncu
1996 - Hailey Baldwin, Amerikalı model, oyuncu ve sunucu
2001 - Chenle, Çinli şarkıcı ve aktör
22 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?
950 - Lothair II
1318 - Mikhail Yaroslaviç
1617 - I. Ahmet
1718 - Blackbeard (Karasakal)
1774 - Robert Clive
1836 - Karl Daub
1875 - Henry Wilson
1893 - Aleksandre Kazbegi
1963 - John F. Kennedy
1972 - Horia Hulubei
1976 - Sevgi Soysal
1994 - Asuman Korad
2018 - Soslan Andiyev
2019 - Jean Douchet
2019 - Daniel Leclercq
2019 - Gugu Liberato
2020 - Muharrem Fejzo
2020 - Elena Hrenov
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