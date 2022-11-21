21 Kasım hangi burç? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Kasım hangi burç oluyor? 21 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 21 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Kasım'da doğanlar Akrep burcudur.

21 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1914 - Nusret Hasan Fişek

1926 - Şükran Güngör

1941 - İdil Biret

1952 - Alper Görmüş

1969 - Süleyman Soylu

1975 - Zeynep Türkeş

1979 - Vincenzo Iaquinta

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1694 - François Voltaire

1768 - Friedrich Schleiermacher

1840 - Victoria

1852 - Francisco Tárrega

1854 - XV. Benedictus

1902 - Isaac Bashevis Singe

1924 - Christopher Tolkien

1935 - Fairuz

1944 - Harold Ramis

1989 - Will Buckley

1989 - Dárvin Chávez

1991 - Almaz Ayan

1994 - Saúl Niguez