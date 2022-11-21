21 Kasım hangi burç? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Kasım hangi burç oluyor? 21 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 21 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Kasım'da doğanlar Akrep burcudur.
21 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1914 - Nusret Hasan Fişek
1926 - Şükran Güngör
1941 - İdil Biret
1952 - Alper Görmüş
1969 - Süleyman Soylu
1975 - Zeynep Türkeş
1979 - Vincenzo Iaquinta
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1694 - François Voltaire
1768 - Friedrich Schleiermacher
1840 - Victoria
1852 - Francisco Tárrega
1854 - XV. Benedictus
1902 - Isaac Bashevis Singe
1924 - Christopher Tolkien
1935 - Fairuz
1944 - Harold Ramis
1989 - Will Buckley
1989 - Dárvin Chávez
1991 - Almaz Ayan
1994 - Saúl Niguez
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