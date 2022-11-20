20 Kasım hangi burç? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Kasım hangi burç oluyor? 20 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 20 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
20 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
20 KASIM'DA DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1940 - Ediz Hun
1940 - Özkan Sümer
1945 - Emel Sayın
1946 - Ali Uyandıran
1946 - Özer Baykay
1956 - Ali Rıza Öztürk
1961 - Erol Kemah
1962 - Kamil Okyay Sındır
1967 - Teoman
1970 - Melda Arat
1976 - Mahmud A. Asrar
1978 - Elif Sönmez
1981 - Güler
1981 - İbrahim Toraman
1985 - Selim Gülgören
1986 - Özer Hurmacı
20 KASIM'DA DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1886 - Karl von Frisch
1923 - Nadine Gordimer
1925 - Robert F. Kennedy
1942 - Bob Einstein
1942 - Joe Biden
1956 - Bo Derek
1970 - Phife Dawg
1971 - Joel McHale
1974 - Claudio Husaín
1975 - Joshua Gomez
1977 - Daniel Svensson
1978 - Nadine Velazquez
1982 - Shermine Shahrivar
1995 - Michael Clifford
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