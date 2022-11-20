20 Kasım hangi burç? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

20 Kasım 2022 Pazar, 17:14

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Kasım hangi burç oluyor? 20 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 20 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

20 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

20 KASIM'DA DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1940 - Ediz Hun

1940 - Özkan Sümer

1945 - Emel Sayın

1946 - Ali Uyandıran

1946 - Özer Baykay

1956 - Ali Rıza Öztürk

1961 - Erol Kemah

1962 - Kamil Okyay Sındır

1967 - Teoman

1970 - Melda Arat

1976 - Mahmud A. Asrar

1978 - Elif Sönmez

1981 - Güler

1981 - İbrahim Toraman

1985 - Selim Gülgören

1986 - Özer Hurmacı

20 KASIM'DA DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1886 - Karl von Frisch

1923 - Nadine Gordimer

1925 - Robert F. Kennedy

1942 - Bob Einstein

1942 - Joe Biden

1956 - Bo Derek

1970 - Phife Dawg

1971 - Joel McHale

1974 - Claudio Husaín

1975 - Joshua Gomez

1977 - Daniel Svensson

1978 - Nadine Velazquez

1982 - Shermine Shahrivar

1995 - Michael Clifford