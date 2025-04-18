Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:08

Güncelleme: 18.04.2025 - 14:08

Bu yıl 1 Ocak Yılbaşı’nda ilk resmi tatil geride kalırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Peki, 22-23 Nisan resmi tatil mi? Salı günü okullar, bankalar, sağlık kurumları açık mı?

22-23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan tarihi bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. 22 Nisan yarım gün tatil olmayacak. Kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmelerin tamamı tam gün açık olacak.

23 NİSAN’DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı oluyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışmaya devam ederken hastanelerde ise acil servisler açık olacak.