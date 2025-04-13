Yayınlanma: 13.04.2025 - 22:05

Güncelleme: 13.04.2025 - 22:06

Yurdun bazı bölgelerinde etkili kar yağışı devam ediyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler 14 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 14 Nisan Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde tatil kararı alındı. İstanbul'da 14 Nisan'da eğitim devam edecek.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

KASTAMONU

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

MUŞ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

BARTIN

Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.