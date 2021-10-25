Warner Bros. CEO’su duyurdu: Matrix 5 gelebilir
WarnerMedia CEO’su Ann Sarnoff, yazar ve yönetmen Lana Wachowski devam filmi yapmak istediği sürece, serinin de devam edebileceğini açıkladı. Serinin son filmi "The Matrix Resurrections" ise 18 Aralık 2021'de aynı anda sinemalarda ve HBO Max’te vizyona girecek.
WarnerMedia CEO’su Ann Sarnoff, Warner Bros. yapımları ve
HBO Max içerikleri ile ilgili genel bir bilgi sunmak için Deadline’ın
sorularını cevapladı. Sarnoff, geçen yıl alınan kararla, sinemalarla aynı anda
HBO Max’e de gelen filmlerin bu yıl son bulacağını ve bunun son örneğinin de
"Matrix 4" olacağını belirterek, yönetmen Lana Wachowski’nin istemesi
halinde yeni bir film için her zaman hazır olduklarını açıkladı.
“HEPİMİZ HAZIRIZ”
Kayıp Rıhtım'ın CBR'den aktardığı habere göre, Sarnoff,
"Lana Wachowski ne zaman bir film yapmak isterse, hepimiz hazırız"
ifadelerini kullandı.
Lana Wachowski’nin yönetmenliğinde gelecek olan Matrix
serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", Keanu Reeves ile
Carrie-Anne Moss’u bir kez daha bir araya getiriyor. Reeves ve Moss'a önceki
üçlemede de yer alan Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson eşlik edecek.
Yeni filmde ayrıca Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick,
Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Christina Ricci
gibi isimler de yer alacak.
"The Matrix Resurrections", 18 Aralık 2021'de aynı anda sinemalarda ve HBO Max’te vizyona girecek.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- ‘Yapması gereken susmak’
- İstanbul ve İzmir için büyük risk
- Memet Ali Alabora’nın, Erkan Baş paylaşımı gündem oldu