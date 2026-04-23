Cumhuriyet Gazetesi Logo
23 Nisan kutlamasında gülümseten anlar: Hem ağladı hem oynadı

23 Nisan kutlamasında gülümseten anlar: Hem ağladı hem oynadı

23.04.2026 13:13:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
23 Nisan kutlamasında gülümseten anlar: Hem ağladı hem oynadı

TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burdur'da büyük bir heyecanla kutlandı. Törene damga vuran an ise halk oyunları gösterisi sırasında ailesini tribünde seçemeyince gözyaşlarına boğulan, ancak gösterisini bir an bile aksatmayan anaokulu öğrencisi minik kız oldu.

Burdur Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamalarda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç’in açılış konuşmasının ardından kürsü öğrencilerin oldu. Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletilerinin yapıldığı programda sahne sırası Şirinevler Anaokulu öğrencilerine geldiğinde, salonu hem hüzün hem de tebessüm kapladı.

SAHNE DİSİPLİNİ HAYRAN BIRAKTI

Halk oyunları gösterisi başladığı sırada, tribünlerdeki kalabalığın arasında ailesini göremeyen minik bir öğrenci sessizce ağlamaya başladı. Küçük kız, bir yandan gözyaşlarını silerken bir yandan da kendisine öğretilen figürleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Çevresindeki arkadaşlarına ve müziğe uyumunu bozmadan gösterisine devam eden miniğin o anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖSTERİ BİTTİ, KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ağlamasına rağmen görevini büyük bir ciddiyetle tamamlayan küçük öğrenci, gösterinin sona ermesinin ardından salondaki yerlerine geçtiğinde ailesine kavuştu. Ailesini görmesiyle moral bulan miniğin o içten hali, törene katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İlgili Konular: #23 Nisan

