23 şarkısı izinsiz kullanılmıştı: Feridun Düzağaç davayı kazandı
Feridun Düzağaç, izinsiz kullanılan 23 şarkısıyla ilgili açtığı davayı kazandı; mahkeme, eserlerin dijital platformlardan kaldırılmasına hükmetti.
Sanatçı Feridun Düzağaç, "Beni Rahatta Dinleyin" ve "Köprüden Önce Son Çıkış" albümlerindeki 23 şarkının izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla A1 Müzik Yapım ve Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 2 yıl önce başvuran Düzağaç, maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.
Bilirkişi raporu, eserlerin dijital iletim haklarının davalı şirketlere devredilmediğini ortaya koydu. Mahkeme, şirketlerin haksız kullanımını durdurarak, bu eserlerin dijital platformlarda yer almasını yasakladı.
Etiketler: #Feridun Düzağaç
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