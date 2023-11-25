Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseliyor: Fatih Doğa'nın planlarının farkında vardı...

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:30

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:30

Show tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 25 Kasım Cuma günü yayımlanan bölümde Doğa ve Fatih arasında yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, 24 Kasım'da Kızılcık Şerbeti'nde ne oldu? İşte ayrıntılar...

Doğa, Fatih'le konuşarak evlenmelerinin mantıklı olduğunu söyler. Fakat bu sefer de Fatih evlenmelerinin mantıklı olmayacağını söyleyerek "Sen kızının yanındasın, ben de çok sevdiğim iki kadının yanındayım" dedi. Bölümün ilerleyen zamanlarında Doğa, Fatih'in ailesine onunla evlenmek istemediğini söylediğini söyledi. Bunun üzerine Fatih, Doğa ile evlenmek istemediğini, onun samimi olmadığını söyledi. Buradaki asıl amacının kızını alarak ondan başanmak olduğunu hatta bir avukat tuttuğunu söyler.

Fatih'in onu takip ettirdiğini öğrenen Doğa ile Fatih arasında yüzleşme yaşanır. Fatih, Doğa'ya onu sevmiyorsa evi terk etmesi gerektiğini inatla söylemeye devam eder. Doğa ise kızını verirse gideceğini söyler. Fatih yaptığı her şeyin işleri, ilişkilerini düzeltmek için olduğunu söyler.

Doğa onunla evlenmek istemediğini, kızının velayetini ondan alabileceğini çünkü Fatih'in yaptıklarının ortaya çıktığını anlatır. Fakat Doğa'ya bu olaylarda tanıklık edebilecek biri yoktur.

"KIZIMIN DÜŞTÜĞÜ HALE BAK"

Umut yaşadıkları maddi sıkıntılar dolayısıyla evde daha tasarruflu olmaya çalışır fakat yaptıkları sayesinde Nursema hasta olur. Nursema babasının evine göndermiş olduğu doktor tarafından tedavi edilir.

Yusuf aracılığı ile olayları öğrenen Abdullah Efendi kızının haline üzülür. Pembe Hanım ile birlikte kızlarını ziyarete gider.

ÖMER'İN ÖLEN KARDEŞİ BEKİR DÖNDÜ MÜ?

Ömer evinde otururken bir anda çalan kapıya bakar ve karşısında ölen kardeşi Bekir'i görür... " Bana ihtiyacın olduğunu biliyorum, sana yardım etmeye geldim" diyen Bekir, Ömer'in cevabını beklemeden evden ayrılır.