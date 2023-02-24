24 Şubat hangi burç? 24 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Şubat hangi burç oluyor? 24 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
24 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1864 - Hüseyinzade Ali Turan
1885 - Fuat Umay
1895 - Osman Fuad Efendi
1898 - Kurt Tank
1936 - Ferit Edgü
1940 - Yüksel Pazarkaya
1943 - Cihat Tamer
1952 - Gaffar Okkan
1953 - Selman Ada
1961 - Mustafa Armağan
1973 - Tuna Kiremitçi
1991 - Semih Kaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1848 - Henry Houssaye
1879 - Thomas McIntosh
1881 - Abdullah Şaik
1882 - Ekrem Libohova
1921 - Abe Vigoda
1932 - John Vernon
1951 - Garo Mafyan
1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu
1955 - Steve Jobs
1956 - Judith Butler
1958 - Mark Moses
1959 - Beth Broderick
1976 - Zach Johnson
1977 - Floyd Mayweather,
1980 - Shinsuke Nakamura
1981 - Lleyton Hewitt
1982 - Emanuel Villa
1987 - Kim Kyu Jong
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