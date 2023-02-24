24 Şubat hangi burç? 24 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 24 Şubat hangi burç oluyor? 24 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

24 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1864 - Hüseyinzade Ali Turan

1885 - Fuat Umay

1895 - Osman Fuad Efendi

1898 - Kurt Tank

1936 - Ferit Edgü

1940 - Yüksel Pazarkaya

1943 - Cihat Tamer

1952 - Gaffar Okkan

1953 - Selman Ada

1961 - Mustafa Armağan

1973 - Tuna Kiremitçi

1991 - Semih Kaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1848 - Henry Houssaye

1879 - Thomas McIntosh

1881 - Abdullah Şaik

1882 - Ekrem Libohova

1921 - Abe Vigoda

1932 - John Vernon

1951 - Garo Mafyan

1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu

1955 - Steve Jobs

1956 - Judith Butler

1958 - Mark Moses

1959 - Beth Broderick

1976 - Zach Johnson

1977 - Floyd Mayweather,

1980 - Shinsuke Nakamura

1981 - Lleyton Hewitt

1982 - Emanuel Villa

1987 - Kim Kyu Jong



