Doğuştan bedavacı 4 burç! Bedava mezar bulsalar asla hayır demezler

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:22

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 19:11

Bazı burçlar için indirimler fırsatlar adeta takıntı haline gelmiştir. Bazı insanlar ise ne indirim kovalar ne pazarlık yapar. Ancak bazıları ise her şeyde pazarlık yapar. Yapılan bir araştırmada bedavacı burçlar belli oldu. Bu bedavacı burçlar ücretsiz mezar görseler hayır demezler. Bedavacı ruhuyla doğan 4 burç yapılan bir araştırmayla ortaya çıkarıldı.

Söz konusu araştırmada ''İkizler, Yengeç, Boğa ve Başak'' burcunun en bedavacı burç olduğu ortaya çıktı.

İKİZLER BURCU

Bencillik ikizler burcuna işlemiş bir özellik olarak bilinir. Onların ihtiyacı olsun olması bedava ya da fırsat kelimelerinin geçtiği her yerde soluğu alırlar. Her kampanya da en önde ikizler burcu yer alır. Öyle ki alacakları her şey için pazarlık yaparlar. Her konu da kararsız olan ikizler burcu bedavacılık konusunda asla kararsız olmazlar. Tek amaçları var, pazarlıkta başarılı olmak.

YENGEÇ BURCU

Her şeye sahip olmak isteyen yengeç burçları sinsi bedavacılardandır. Onların bilmediği kampanya hiç yoktur. Bütün mağazaları ve indirim günlerini ezbere bilen yengeç burçları adeta indirim sepeti gibi bir hayat yaşarlar. Ayrıca en sevdikleri şey hediye almaktdır. Hediye almak dediysek size hediye almazlar sizin ona hediye almanızı isterler.

BOĞA BURCU

Boğa burcu bedava olan her şeye düşkün bir burç olarak bilinir. Ancak bunu asla belli etmezler. Onlar zihinlerinde her zaman hesaplama yapar. İndirim fırsat zamanlarında dışarı çıkarlar. Boğa burçlarının plan çizelgelerinde genellikle indirimli avantajlı bulunur. Kıyafet almak için bile indirim beklerler. Boğa aynı zamanda iş yaşamında en başarılı burç olarak bilinir.

BAŞAK BURCU

Titiz olan başak burçları bedavacılıkta da zirve yapar. Her indirimden haberi olduğu gibi başak burçları indirimleri bile çoğu zaman karşılaştırır. Titizliklerini detaycılıklarını adeta burada da yansıtır ve hesap kitap konusunda mutlaka zirvede olurlar. Başak burçlarıyla alışverişe çıkmadan derin bir nefes almalısınız; Çünkü her tezgahta pazarlık yapabilirler. Çekinmeseler en lüks mazada bile pazarlık yapabilirler.

AKREP HİÇ PAZARLIK YAPMIYOR

Öte yandan yapılan bir araştırmada hiç pazarlık yapmayan burçta belli oldu. Akrep burcunun pazarlık konusunda en kötü burç olduğu belirlendi. Çoğu zaman fiyat neyse verir, çekinmeden alırlar.