26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim kazandı?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun kazanan takım ve eleme adayı olan isim programı takip eden yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim kazandı?
Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim kazandı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Mehmet oldu.
SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın son takım oyununu Mavi Takım kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Senem, Meryem ve Asena eleme potasına dahil olan isimlerdi. Haftanın son eleme adayı olarak konseyde seçilen isim Yağmur oldu.
Asena - Senem, Yağmur - Meryem düellolarının ardından veda eden iism belli olacak.
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