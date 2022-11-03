Site şantiyesinde havuz kalıbı çöktü: 1 işçi yaşamını yitirdi
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir sitenin havuz inşaatında kalıp çökmesi sonucu 1 işçi yaşamanı yitirdi.
Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde sokakta bulunan bir site şantiyesinde, sitenin havuz kısmının kenarında kalıp sökümü yapılırken çöküntü oldu.
Çöken kalıp bu sırada alt kısımda bulunan işçilerden Orhan Esenoğlu’nun üzerine geldi.
Yaralanan işçi mesai arkadaşları ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Orhan Esenoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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