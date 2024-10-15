Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:25

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:25

29 Ekim resmi tatil mi olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak.

Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.