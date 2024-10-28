Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 23:47

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 28 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 13. haftada yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 13. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Ezgi oldu. En başarılı profiterolü hazırlayan Ezgi gecenin birincisi, Onur ikincisi oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Ezgi

Onur

Eda

Şirin

Akın

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?