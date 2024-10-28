28 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te mavi takımın kaptanlığını kazanan isim araştırılıyor. 13. haftanın kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan ismin kim olduğu, mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacıların yer aldığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

28 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:47

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 28 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 13. haftada yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 13. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Ezgi oldu. En başarılı profiterolü hazırlayan Ezgi gecenin birincisi, Onur ikincisi oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • Ezgi
  • Onur
  • Eda
  • Şirin
  • Akın 
  • Alper
  • Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

  • Kaan
  • Emre
  • Kerem
  • Semih
  • Muratcan
  • Beyaz
  • Nigar

Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık #oyun

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