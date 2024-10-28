Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:36

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:36

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından Hakan Dündar'ın yaşamı merak ediliyor. MasterChef'te ikinci olarak ana kadroya dahil olan Hakan Dünar'ın kim olduğu, yaşı ve hayatı araştırılıyor. Peki, MasterChef Hakan kim, kaç yaşında, nereli? Hakan elendi mi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF HAKAN DÜNDAR KİMDİR?

2009 yılında aşçılığa adım atan Hakan, yarışmaya Bursa'dan katıldı. 26 yaşında olan Hakan, ilk turda hazırladığı kuzu sırtı ile ikinci tura çıkmayı başarmıştı. Elemelerde ilk grupta yer alan yarışmacı grubundan ikinci olarak çıkıp adını ana kadroya yazdırmıştı.

MASTERCHEF HAKAN ELENDİ Mİ?

27 Ekim'de Ezgi, Nigar, Alper, Kerem, Semih ve Erim'in olduğu eleme potasında yer alan Hakan eleme gecesinin ikinci tutunda Alper ile sona kaldı ve yarışmaya 12. haftada veda etti.