MasterChef yarışmasının vazgeçilmezi: Pratik profiterol tarifi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 21:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 21:47

İlk bakışta sade bir tatlı gibi görünse de, Profiterol yapımı ve sunumuyla tatlı dünyasında özel bir yere sahiptir. Krema dolgusunun hafifliği ve üzeri yoğun çikolata sosuyla adeta bir lezzet şöleni sunar. İşte Profiterolün tarihi, püf noktaları ve lezzetini zirveye taşıyan detaylar!

PROFİTEROL NEDİR?

Profiterol, içi yumuşak krema dolgusu ile doldurulmuş ve çikolata sosu ile kaplanmış küçük hamur üstlerinden oluşur. Tipik olarak Fransa kökenli olarak bilinse de, farklı mutfaklarda da popüler hale gelmiştir.

PROFİTEROLÜN TARİHÇESİ

Profiterol, Fransız mutfağının klasiklerinden biridir. İlk kez Rönesans döneminde ortaya çıkmış ve Fransa'da popülerleşmiştir. Tatlı, başlangıçta basit bir hamur tatlısı olarak servis edilirken, çikolata sosu ve krema dolgusuyla birlikte geliştirilmiştir.

PROFİTEROL TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

Profiterol Kreması için;

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri İçin

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

Yapılış