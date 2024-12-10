'28 Yıl Sonra' fragmanı yayımlandı... Cillian Murphy fragmanda yer almadı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 23:59

Güncelleme: 10.12.2024 - 23:59

"28 Gün Sonra" serisinin üçüncü filmi "28 Years Later"ın ilk resmi fragmanı yayımlandı.

Filmin başrollerinde seriye yeni katılan Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes yer alıyor. Filmin orijinal yıldızı Cillian Murphy'nin Jim rolünü yeniden canlandıracağı ve baş yapımcı olacağı bildirilmiş olmasına rağmen, fragmanda yer almadı. Bununla birlikte, yeni fragmanda, sosyal medyada bazılarının Oscar ödüllü oyuncuya benzettikleri bir zombinin yer alması dikkat çekti.

Diğer yeni oyuncular arasında Erin Kellyman ve Jack O'Connell yer alıyor. Filmin resmi özeti şöyle: “Rage virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti ve şimdi hala acımasızca uygulanan bir karantina altında, bazıları enfekte olanların arasında var olmanın yollarını buldu. Hayatta kalanlardan oluşan böyle bir grup, anakaraya tek ve sıkı korunan bir geçitle bağlı küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, sadece enfekte olanları değil diğer hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, mucizeleri ve dehşeti keşfeder.”