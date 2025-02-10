3 yıl aradan sonra Euphoria 3. Sezon çekimleri resmen başladı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:20

Başrollerinde Zendaya, Sydney Sweeney ve Hunter Schafer gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisi Euphoria, üç yıl aradan sonra yeni sezonuyla geri dönüyor.

2022 yılında yayınlanan 2. sezonun ardından, dizinin 3. sezon çekimleri Los Angeles'ta başladı. Prodüksiyon hazırlıkları 30 Ocak'ta tamamlanan yapımda, başrol oyuncusu Zendaya geçen hafta sete katıldı.

Film Updates, haberi sosyal medya hesabından "Üç yılın ardından, Euphoria'nın 3. sezon çekimleri nihayet başladı" notuyla duyurdu.

Zendaya'nın yanı sıra Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer ve Colman Domingo'nun yeni sezonda yer alacağı daha önce doğrulanmıştı.

Ana oyuncu kadrosu dışındaki Alexa Demie, Algee Smith, Maude Apatow, Austin Abrams ve Nika King'in de geri dönmesi beklenirken, Storm Reid ve Barbie Ferreira'nın yeni sezonda yer almayacağı açıklandı.

Sekiz bölümden oluşacak 3. sezonun 2026'da prömiyer yapması planlanıyor.