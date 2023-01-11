3 yıl önce annesini kaybeden Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:17

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:17

Rol aldığı dizilerde hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hande Erçel, 10 Ocak 2019'ta kanser hastası annesinin ölümüyle yıkıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık annesine olan özlemini dile getiren genç oyuncu Aylin Erçel'in ölüm yıldönümünde de duygusal bir paylaşım yaptı.

"HEP DİZİNİN DİBİNDE OLDUĞUMU BİLİYORUM"

29,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yıllar önce annesiyle denize girerken çekilen bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim anneciğim" notunu düştü.

Hande Erçel'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 700 bine yakın beğeni aldı.