31 Aralık tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?
31 Aralık gecesi kutlanacak olan yılbaşı öncesinde, milyonlarca çalışanın tatil araştırmaları başladı. Peki, 31 Aralık tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?
Bu yıl hafta içine denk gelen yılbaşı kutlaması öncesinde, 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak resmi tatildir.
Etiketler: #yılbaşı #yeni yıl #Resmi Tatil
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