Barack Obama başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıları paylaştı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:25

Eski ABD Başkanı Barack Obama yeni anı kitabı "A Promised Land"in okurla buluşması münasebetiyle, başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıların yer aldığı bir liste paylaştı.

"Müzik hayatımda her zaman önemli bir rol oynadı, bu özellikle başkanlığım sırasında geçerliydi" diyen Obama'nın çalma listesinde, Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, The Beatles, Fleetwood Mac ve Jay-Z gibi müzisyenler yer aldı.

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0 — Barack Obama (@BarackObama) November 16, 2020

İşte Obama'nın favori şarkıları:

Aretha Franklin, The Weight

B.B. King, The Thrill is Gone

Beyonce, Halo

Beyonce, At Last

Bob Dylan, The Time They are a-Changin'g

Brooks&Dunn, Only in America

Bruce Springsteen, The Rising

Eminem, Lose Yourself

Frank Sinatra, Luck Be a Lady

Gloria Estefan, Always Tomorrow

Fleedwood Mac, Rhiannon

Jay-Z, My 1st Song

John Coltrane, My Favorite Things

Miles Davis, Freddie Freeloader

Phillip Phillips, Home

The Beatles, Michelle

Sade, The Cherist the Day

Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours

Stevie Wonder, Sir Duke

U2, Beautiful Day

Farklı müzik zevkleri ile tanınan Obama, zaman zaman keyif aldığı çalma listelerini takipçileriyle paylaşıyor.