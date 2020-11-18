Barack Obama başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıları paylaştı
Barack Obama, başkanlık döneminde kendisine ilham veren 20 şarkılık listeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama yeni anı kitabı "A Promised Land"in okurla buluşması münasebetiyle, başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıların yer aldığı bir liste paylaştı.
"Müzik hayatımda her zaman önemli bir rol oynadı, bu özellikle başkanlığım sırasında geçerliydi" diyen Obama'nın çalma listesinde, Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, The Beatles, Fleetwood Mac ve Jay-Z gibi müzisyenler yer aldı.
Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0— Barack Obama (@BarackObama) November 16, 2020
İşte Obama'nın favori şarkıları:
- Aretha Franklin, The Weight
- B.B. King, The Thrill is Gone
- Beyonce, Halo
- Beyonce, At Last
- Bob Dylan, The Time They are a-Changin'g
- Brooks&Dunn, Only in America
- Bruce Springsteen, The Rising
- Eminem, Lose Yourself
- Frank Sinatra, Luck Be a Lady
- Gloria Estefan, Always Tomorrow
- Fleedwood Mac, Rhiannon
- Jay-Z, My 1st Song
- John Coltrane, My Favorite Things
- Miles Davis, Freddie Freeloader
- Phillip Phillips, Home
- The Beatles, Michelle
- Sade, The Cherist the Day
- Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours
- Stevie Wonder, Sir Duke
- U2, Beautiful Day
Farklı müzik zevkleri ile tanınan Obama, zaman zaman keyif aldığı çalma listelerini takipçileriyle paylaşıyor.
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