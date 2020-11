Barack Obama başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıları paylaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama yeni anı kitabı "A Promised Land"in okurla buluşması münasebetiyle, başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıların yer aldığı bir liste paylaştı.

"Müzik hayatımda her zaman önemli bir rol oynadı, bu özellikle başkanlığım sırasında geçerliydi" diyen Obama'nın çalma listesinde, Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, The Beatles, Fleetwood Mac ve Jay-Z gibi müzisyenler yer aldı.

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0