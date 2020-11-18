Barack Obama başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıları paylaştı

Barack Obama, başkanlık döneminde kendisine ilham veren 20 şarkılık listeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:25
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı Barack Obama yeni anı kitabı "A Promised Land"in okurla buluşması münasebetiyle, başkanlık döneminde kendisine ilham veren şarkıların yer aldığı bir liste paylaştı.

"Müzik hayatımda her zaman önemli bir rol oynadı, bu özellikle başkanlığım sırasında geçerliydi" diyen Obama'nın çalma listesinde, Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, The Beatles, Fleetwood Mac ve Jay-Z  gibi müzisyenler yer aldı.

İşte Obama'nın favori şarkıları:

  • Aretha Franklin, The Weight
  • B.B. King, The Thrill is Gone
  • Beyonce, Halo
  • Beyonce, At Last
  • Bob Dylan, The Time They are a-Changin'g
  • Brooks&Dunn, Only in America
  • Bruce Springsteen, The Rising
  • Eminem, Lose Yourself
  • Frank Sinatra, Luck Be a Lady
  • Gloria Estefan, Always Tomorrow
  • Fleedwood Mac, Rhiannon
  • Jay-Z, My 1st Song
  • John Coltrane, My Favorite Things
  • Miles Davis, Freddie Freeloader
  • Phillip Phillips, Home
  • The Beatles, Michelle
  • Sade, The Cherist the Day
  • Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours
  • Stevie Wonder, Sir Duke
  • U2, Beautiful Day

Farklı müzik zevkleri ile tanınan Obama, zaman zaman keyif aldığı çalma listelerini takipçileriyle paylaşıyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler