35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi
1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Çukurova Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anada Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, 2020 yılında da aynı üniversitenin hukuk fakültesini bitirdi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2020 ve 2021 mezuniyet
törenini birlikte yaptı. Mezun olanlar arasında 60 yaşındaki Prof. Dr. Dilek
Özcengiz dikkat çekti.
35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem de hukuk
fakültesini bitiren Prof. Dr. Özcengiz, şunları söyledi:
"1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 1991
yılından beri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim dalında öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Aktif olarak hem anestezi
hem de yoğun bakım bölümünde çalışıyorum. 2013 - 2016 yılları arasında Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesinin dekanlığını yapıyordum. Bu sırada sınava girip
bir başka başka üniversitenin hukuk fakültesini kazandım. Ancak devam edemedim
bir süre sonar af çıktı. Yatay geçişler olduğunu fark ettim. Puanım da
tutuyordu, o arada yatay geçiş hakkımı kullanarak Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesine kayıt yaptırdım.
'HUKUK EĞİTİMİYLE BİRLİKTE ÖZELLİKLE HEKİMLERİMİZE DESTEK
OLMAK İSTİYORUM'
Bir hekim olarak çok donanımlı olmak gerektiğini
düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerin birçok alanda donanım sahibi olması
lazım. Son dönemlerde hekimlere yönelik açılan davalar ve uğradıkları bir takım
haksızlıklar benim hukuk fakültesi okumamda bir motivasyon oluşturdu. Ben
kendimi öncelikli tıp öğretmeni olarak tanımlıyorum ve mesleğimi çok seviyorum.
Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum."
'O BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ROL MODELDİ'
Prof. Dr. Özcengiz, örnek aldığı bir kişinin olduğunu
anımsatarak, “Benim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde anestezi ihtisası
yapmamı ve burada bulunmamı sağlayan kişi benim örnek aldığım kişidir. Rahmetli
hocam Prof. Dr. Gültekin Akyön, hayatımda çok saygı duyduğum kişilerden
biridir. Hocam 38 yaşında Tıp Fakültesine girmiş bir avukattı ve profesör
olmuştu. O benim için çok büyük bir rol modeldi. Sanırım onun yolundan yürüme
arzusu beni buraya getirdi. Önce avukattı sonra doktor oldu, bende hocamın
tersini yapmış oldum” diye konuştu.
Prof. Dr. Dilek Özcengiz, “Bir şeye başlamak için asla geç değil. Bizdeki bazı yaklaşımları çok üzücü buluyorum. Artık ömürler uzadı, insanlar daha uzun yaşıyor. Artık 70 yaşına kadar orta yaşlıyız, onun için bu uzun hayat içerisinde insanların yeni şeyler öğrenmesi lazım” dedi.
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