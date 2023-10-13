Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı sessizliğini bozdu: 'Bu konuda konuşmam yasak ancak...'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:03

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:03

Usta tiyatrocu Metin Akpınar’ın herkesten sakladığı kızı Duygu Nebioğlu, ilk kez Kanal D’de yayımlanan 'Neler Oluyor Hayatta’da bugün canlı yayındaydı.

Nebiaoğlu, sunucular Hakan Ural ve Tuğba Nur Namlı’ya gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. 21 yaşında Metin Akpınar’ın kızı olduğunu öğrendiğini söyleyen Nebioğlu, o andan bu yana başından geçen olayları tek tek anlattı.

"METİN AKPINAR’IN İKİ KIZINDAN BİRİSİYİM"

Duygu Nebioğlu, aynı zamanda bir ikizi olduğunu belirtti, "Bu konuda konuşmam yasak ancak babam Metin Akpınar’ın iki kızından birisiyim” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDA UNUTMAK İSTEDİĞİM KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIM”

Annesinin kardeşiyle kendisini Antalya’daki bir köyde bakıcı bir kadına bırakıp gittiğini anlatan Nebioğlu, “Önce bunu kabullenmeye çalıştım sonra babama ulaşmaya çalıştım. kendisine ulaşmak hiç kolay olmadı. Kimseyi üzüp yıpratmak için bunları yapmadım. Bazı konularda iletişim kuramadığımız için kendi hakkımı aramak istedim" dedi.

Kamuoyunda kendisine karşı büyük bir tepki de oluştuğunu söyleyen Nebioğlu “Linç kampanyası istemiyorum” dedi.

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir süre kaldıktan sonra evlatlık alınan Metin Akpınar’ın kızı “Çocukluğumda kötü şeyler var. Hafızamda unutmak istediğim çok kötü görüntü var” dedi.

“BABAM METİN AKPINAR 5 YIL BOYUNCA BENİMLE İLETİŞİM KURMADI”

Çocukluğunda zor zamanlar geçirdiğini belirten Nebioğlu, “Adlarımızı bile kendimiz koyduk” dedi.

Akpınar’ın kendisini ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Nebioğlu “Bir akşam 7’de oturduk, sabah 7’ye kadar sohbet ettik. Ona uzun uzun yaşadığım her şeyi anlattım. O gün beni bağrına bastı” dedi.

Metin Akpınar’ın kendisini baştan beri kabullendiğini ancak onunla umduğu kadar görüşmediğini söyleyen Nebioğlu, “Ben babamı hiç üzmek istemedim. Ama o bana zamanını ayıramıyormuş gibi oldu. Sanki onu rahatsız ediyormuşum gibi hissettiğim zamanlar oldu” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Babasının 5 yıl boyunca onunla doğrudan iletişim kurmadığını, çalışanı yolu ile iletişim kurduğunu söyledi.

“14 YIL İÇİNDE SENEDE BİR KERE GÖRÜŞTÜK”

14 yıl içinde babası olan usta oyuncu Metin Akpınar ile senede 1 kere görüşebildiğini söyledi.

Yalnızca Babalar Gününde kendisine vakit ayırdığını vurguladı. “Senelerce babam zarar görmesin diye sessiz kaldım. İletişim kuramayınca kırıldım, sinirlendim, öfkelendim. İkna edemeyince mahkeme açtım” dedi.

Bir yıl önce babası Metin Akpınar’a dava açan Nebioğlu, "Benim gözüm parada değil. Yarın bir gün Allah korusun babam vefat ederse ben bu parayı hayvanlar için kullanacağım. Bu davayı açmak zorunda kaldım" dedi.