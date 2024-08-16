Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:04

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:04

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 375 nerenin telefon kodu? +375 hangi ülkenin telefon kodu?

375 NERENİN ALAN KODU?

375 alan kodu Belarus'a aittir. Telefonunuza +375 veya 00375 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Belarus'ta alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.