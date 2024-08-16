375 nerenin telefon kodu? +375 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüz teknolojisinin en önemli aygıtlarından biri de telefondur. Şehirler ve ülkeler arasındaki telefonla iletişimin en önemli aracı alan kodlarıdır. Dünya üzerindeki ülke sayısı kadar alan kodu vardır. Peki, 375 nerenin telefon kodu? +375 hangi ülkenin telefon kodu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:04
375 nerenin telefon kodu? +375 hangi ülkenin telefon kodu?
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Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 375 nerenin telefon kodu? +375 hangi ülkenin telefon kodu? 

375 NERENİN ALAN KODU?

375 alan kodu Belarus'a aittir. Telefonunuza +375 veya 00375 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Belarus'ta alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.


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