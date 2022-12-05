39 Basamak filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1935 yılında vizyona giren 39 Basamak filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, 39 Basamak filminin konusu ne? 39 Basamak filminin oyuncuları kim? 39 Basamak filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:40
39 Basamak filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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39 Basamak (The 39 Steps), yönetmenliğini Alfred Hitchcock, senaristliğini ise Ian Hay ve Charles Bennett'in üstlendiği, 1935 yapımlı bir gerilim/gizem filmidir.

39 BASAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanada'dan İngiltere'ye tatilini geçirmek üzere gelen çiftçi Richard Hannay, gece eğlenmek üzere gittiği müzikholde kendisine sorulan her soruyu doğru olarak cevaplandırabilen ''Bay Hafıza'' lakaplı şovmenin programını izlerken salonda silah atılması ile bir kargaşa çıkar. Bu kargaşadan uzaklaşmak için kendini dışarı atan Hannay tedirgin ve tuhaf davranışları olan bir kadınla karşılaşır.

39 BASAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Donat

Madeleine Carroll

39 BASAMAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

39 Basamak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.


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