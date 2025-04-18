39 yaş küçük sevgilisinden ayrıldığı iddiaları gündemdeydi: Cher'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 17:01

Cher ve sevgilisi Alexander 'AE' Edwards’ın aşkı tam gaz devam ediyor. 39 yaşındaki müzik yapımcısı Edwards, geçen hafta 78 yaşındaki sevgilisi Cher olmadan ünlü Coachella müzik festivaline katılınca, çift hakkında ayrılık söylentileri çıktı.

Ancak Cher’in temsilcisi, konuya açıklık getirerek, Edwards’ın müzik festivaline yalnızca arkadaşlarıyla katıldığını ve Cher ile ayrılmadıklarını belirtti.

Cher ve Alexander Edwards, 2022 yılından beri birlikte. Paris Moda Haftası sırasında tanıştıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başlayan çift, aralarındaki 39 yaş farkı ile sık sık gündeme gelmişti.

Cher, Edwards ile ilişkisini doğrularken, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını belirtmişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki yaş farkını eleştirenlere ise "Aşk matematikten anlamaz!" diyerek yanıt vermişti.