4 Nisan ne günü? 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedir? 4 Nisan ne zaman Sokak Hayvanları Günü oldu?
Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken; diğer yandan da şiddet ve istismara maruz kalıyor. Peki, 4 Nisan ne günü? 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedir? 4 Nisan ne zaman Sokak Hayvanları Günü oldu?
4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nün ne olduğu ve tarihçesi sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, 4 Nisan ne günü? 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedir? 4 Nisan ne zaman Sokak Hayvanları Günü oldu?
4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ NEDİR?
Dünya Sokak Hayvanları Günü, her yıl 4 Nisan'da kutlanan, sahipsiz hayvanların haklarına dikkat çekmeyi ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan küresel bir farkındalık günüdür.
4 NİSAN NE ZAMAN SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ OLDU?
2010 yılında hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan bu özel gün, sokakta yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların korunması ve refahı için toplumları bilinçlendirmeyi hedefler.
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