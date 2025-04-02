Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:47

Güncelleme: 02.04.2025 - 18:47

Son günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarıyla birlikte özellikle sosyal medyada gümrük vergisinin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Gümrük vergisi nedir? Gümrük vergisi hangi ürünlerden alınır? Trump'ın Gümrük vergisi hamlesi ne anlama geliyor?

GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?

Gümrük vergisi, bir ülkeye ithal edilen mallar üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. Bu vergi, yerli üreticileri korumak, ithalatı düzenlemek ve devlet gelirlerini artırmak amacıyla uygulanır.?

GÜMRÜK VERGİSİ KİMLERDEN ALINIR?

Gümrük vergisi, yurt dışından mal getiren tüm kişi ve kuruluşlardan alınır. Bu, hem ticari amaçlı ithalat yapan şirketleri hem de kişisel kullanım için yurt dışından ürün getiren bireyleri kapsar.?

HANGİ ÜRÜNLERDEN GÜMRÜK VERGİSİ ALINIR?

Gümrük vergisi, elektronik eşyalardan tekstil ürünlerine, otomobillerden gıda maddelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Vergi oranları, ürünün türüne, menşeine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.?

TRUMP'IN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihinde "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı bir etkinlikle yeni gümrük vergisi planlarını duyurmayı planlıyor. Bu kapsamda, ABD'ye gümrük vergisi uygulayan tüm ülkelere karşılık olarak benzer vergiler getirilmesi öngörülüyor. Trump, bu adımın ABD'yi yabancı ürünlere bağımlılıktan kurtaracağını ve yerli üretimi teşvik edeceğini belirtiyor. ?Özellikle, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulanması planlanıyor. Bu hamlenin, otomotiv sektöründe yerli üretimi artırmayı hedeflediği ifade ediliyor