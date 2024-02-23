40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...

Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:53
40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Osman Akkoç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadını bu yıl kışın sıcak geçmesi nedeniyle daha zor zemin şartlarında yapıyor.

Ovaçiftlik Mahallesi'nde doğup büyüyen 5 çocuk babası Akkoç, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden aldığı özel izinle köyünün sınırlarında yer alan sazlıkta yetişen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kamışları geleneksel yöntemle hasat ediyor.

Güne erken saatlerde başlayan Akkoç, yürüyerek geldiği Sultan Sazlığı Milli Parkı kuş cennetindeki "ada" diye tabir ettikleri yere kendi yaptığı kayıkla gelerek işe koyuluyor.

Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kamış hasadı için günde yaklaşık 6-7 saat çalışan Akkoç, kayığına yüklediği kamışları yaklaşık 3 kilometre yol alıp karaya getiriyor.

Akkoç, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı bu işin oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin sıcak geçmesinin hasadı da olumsuz etkilediğini belirten Akkoç, "Sazlığın suyu yok. Bu sene hiç buz tutmadı. Kayıklar yürümüyor. Sazlık buz tutmuş olsaydı kamış kaliteli, hasadı rahat ve çok temiz olurdu. Böyle olunca hasat çok zorlaşıyor. Buzun üstünde olmuş olsaydı biçtiğim 20 bağ, 50 bağ olurdu." dedi.

"BURAYI TEMİZLEMIŞ OLUYORUZ"

Çocukluk yıllarında bu işin daha verimli olduğunun altını çizen Akkoç, şunları kaydetti:

"40 yıldır bu işteyim. Eskiden çok güzeldi. Hasat zamanı bitince burada bir dikili kamış bulamazdın. Hep kesilirdi. Baharda komple yeşerirdi. Aslında biz burayı temizlemiş oluyoruz. Benim traktörüm filan yok, sadece orağım var. Çok zahmetli bir iş. Öyle göründüğü gibi değil. Bahar ayı geldiğinde buralar yeşermiş olur. Biçildikçe gürleşiyor, daha güzel çıkıyor. Aslında doğayı, sazlığı güzelleştiriyoruz. Yemyeşil olur buralar, siyah olmaz. Biçilmezse kötü olur. Benim işim 11'inci ayda başlar en geç 4'üncü ayda biter. Kuş yavruya yattığı attığı zaman biter."


Kayseri haberleri Sultan Sazlığı Milli Parkı haberleri

İlgili Haberler

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...
Muğla'da hasat erken geliyor! Şubat ayında çiçek açtı...

Muğla'da hasat erken geliyor! Şubat ayında çiçek açtı...
Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor

Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!
Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!

Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!
Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik: Okan Buruk'a kırmızı kart!

Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik: Okan Buruk'a kırmızı kart!
Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı

Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…

Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…
Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'

Murat Kurum'dan İliç 'savunması': 'Toprak kaymasının ne alakası var?'
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!