'Hazine' filminin yayın tarihi belli oldu
Komedi türündeki Hazine filminden ilk görüntüler yayınlandı. BKM imzalı filmde Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren başrollerde oynuyor. Yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu Hazine'nin vizyon tarihi de belli oldu.
Çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir'de yapılan Hazine filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir'de gerçekleşen filmde; devlet memuru Mesut'un (Çağlar Çorumlu), talihsizlikler zinciri içerisindeki kara komik macerası anlatılıyor.
Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğuna Canbert Yerguz'un oturdu.
Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım'da sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.
HAZİNE FİLMİ KONUSU
Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul'a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister.
Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir.
Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.
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