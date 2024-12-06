43 yaşına giren Britney Spears doğum gününde ABD'yi terk ettiğini açıkladı!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:23

Güncelleme: 06.12.2024 - 15:23

Skandallarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43 yaşına bastı. Doğum gününü kutlayan Spears, aynı gün Sam Asghari'den resmen boşandı.

Doğum gününü kutlayan Spears, ABD'yi terk ettiğini açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ünlü yıldız, şu an artık Meksika'da yaşadığını belirtti.

NEDEN AMERİKA'YI TERK ETTİ?

Spears, ülkeyi terk etme sebebiyle ilgili olarak, "Paparazzilerin yüzümü sanki beyaz bir maske takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Bana hiç benzemiyor. Bana karşı her zaman inanılmaz derecede zalim oldular. Paparazziler ve fotoğraflar ve beni bazılarında tasvir etme biçimleri..." ifadelerini kullandı.



Şarkıcı, bu muamelenin "son derece kötü ve zalimce" olduğunu belirtti ve şu eklemeyi de ihmal etmedi: "Bu yüzden Meksika'ya taşındım."

NICOLE KIDMAN’IN ABD’DEN TAŞINMA KARARI

Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman’ın da ABD'den ayrılma karırı aldığı öne sürüldü. Daily Mail'in haberine göre, Kidman ve eşi Keith Urban, zorlu bir yılın ardından memleketleri Avustralya'ya dönmeyi planlıyor.

SEÇİM SONRASI TAŞINMA DALGASI

ABD’de Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Seçim sonrasında Hollywood'un bazı ünlü isimlerinin ülkeden taşınma karırı aldığı ortaya çıktı.

Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni terk ederek İngiltere'ye yerleşti.