Hayatı film oluyor: Britney Spears ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 11:00

Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Spears’ın şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük temalarını ele aldığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek.

YÖNETMEN JON M. CHU’DAN İLK AÇIKLAMA

Filmin yönetmen koltuğunda, şu sıralar "Wicked" filmiyle adından söz ettiren Jon M. Chu oturacak.

The Hollywood Reporter’a konuşan Chu, “Britney filmi hakkında çok fazla konuşamam. Yıllardır bir Britney hayranıyım, gösterilerinin çoğuna gittim. Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var” dedi.

Britney Spears’ın bir nesli temsil ettiğini söyleyen Chu, “Hikayede bizimle ilgili çok şey var. Bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Keşfetmek istediğim çok şey var” ifadelerini kullandı. Chu, senaryonun henüz yazılmadığını ve bir yazarın henüz projeye dahil edilmediğini de belirtti.

BÜYÜK BİR REKOR KIRAN ANILAR

Universal, Spears’ın geçtiğimiz yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca ABD’de 2,5 milyon kopya satan anı kitabının haklarını büyük bir açık artırmada kazandı. Michelle Williams tarafından seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.

SPEARS’TAN MÜZİK SEKTÖRÜ AÇIKLAMASI

Britney Spears, geçtiğimiz aylarda yeni albüm iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, “Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim” diyerek söylentileri yalanladı.

Spears, “Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20’den fazla şarkı yazdım!” ifadelerini kullandı. Şarkıcının son albümü ise 2016 yılında yayımlanan "Glory" olmuştu.

Hayranları, ünlü yıldızın hayatını beyazperdede kimin canlandıracağını merakla bekliyor.