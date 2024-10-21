Dünyayı şaşkına çeviren evlilik: Britney Spears kendisiyle nikah masasına oturdu!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:28

Son dönemde ilginç dans videolarıyla dikkat çeken Britney Spears, bu kez kendiyle evlendiğini duyurdu. 42 yaşındaki pop şarkıcısı, saten krem rengi bir elbise ve duvakla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı ve "Kendi kendime evlenmek, yaptığım en zekice şey" ifadesini kullandı.

Spears, sosyal medya mesajında, "Bugün, kendimle evlendiğim gün. Utanç verici ya da aptalca ama bence bu, şimdiye kadar yaptığım en zekice şey" yazdı.

Ünlü şarkıcının, Sam Asghari ile boşanmasının ardından bu açıklamayı yapması dikkat çekti. Asghari, Spears’ı aldatmakla suçlamıştı. Çiftin birlikteliğinden çocukları olmadı; ancak Britney Spears’ın eski eşi Kevin Federline'dan 19 ve 18 yaşında iki oğlu bulunuyor. Spears, Federline'dan boşandıktan sonra çocuklarının velayetini kaybetmiş ve uzun yıllar oğullarıyla mesafeli bir ilişki sürdürmüştü.

2020 yılında bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gören Britney Spears, tuhaf dans videoları ve geçen yıl paylaştığı bıçaklı dansı ile hayranlarını endişelendirmişti. Mayıs ayında, otelden çıplak olarak battaniyeye sarılı şekilde çıktığı bir olay sonrası ambulans çağrıldığı iddia edilmiş, ancak Spears bu iddiaları yalanlayarak yalnızca ayağını burktuğunu belirtmişti.