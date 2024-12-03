Yeni yaşına bekar girdi: Britney Spears ile Sam Asghari resmen boşandı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:19

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:19

Sosyal medya paylaşımları ve skandallarıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears, 2 Aralık'ta 43. yaş gününü kutladı. Ancak, doğum günü aynı zamanda ünlü şarkıcının 14 aylık evliliğinin sonlandığı gün oldu. Spears, Sam Asghari ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİYLE BİRLİKTE "BOŞANMA" KARARI

2022’de dünyaevine giren Britney Spears ve Sam Asghari, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi imzaladıkları için Asghari’nin boşanma sonrası herhangi bir malvarlığı talep etmediği belirtildi. TMZ tarafından elde edilen belgelere göre, 30 yaşındaki Asghari, kısa süren evliliğinin sonunda “hiçbir şey”le ayrıldı. Ayrıca, boşanma süreci sırasında Spears’ın, Asghari’nin kirasını birkaç ay boyunca ödediği biliniyor.

AĞUSTOS 2023’TE "ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK" NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Ağustos 2023’te Asghari, Britney Spears’a boşanma davası açmıştı. Boşanmanın sebebi olarak ise "şiddetli geçimsizlik" gösterilmişti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında "Bekarım" paylaşımı yapan ve "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" ifadelerini kullanan Spears, artık bekar bir hayat sürmeye karar verdiğini duyurmuştu.