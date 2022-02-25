45 bin TL'lik krem önerdiği iddia edilen Yasemin Özilhan'dan yanıt

25 Şubat 2022 Cuma, 11:03

Oyunculuğu bırakarak sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Özilhan, dünyaca ünlü bir markanın bakım kremlerini önerdi.

Ünlü ismin önerdiği kremin 45 bin TL olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan tepki gösterdi.

"45 BİN TL'LİK KREMİ TAVSİYE ETMEM VE KULLANMAM"

Hakkındaki iddianın ardından 2. Sayfa programının sunucularına mesaj atan Yasemin Özilhan, "Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım" dedi.

Özilhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti."

KİLOSU 760 TL OLAN PİKAN CEVİZİNİ KULLANMIŞTI

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçen ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti. Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan, söz konusu tarif nedeniyle yine eleştirilerin hedefi olmuştu.