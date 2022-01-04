Yasemin Özilhan yemek tarifi verdi: Kullandığı malzemenin fiyatı sosyal medyada tepki çekti

04 Ocak 2022 Salı, 10:40

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştiren ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vererek sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

Instagram hesabından sık sık günlük yaşantısından kareler paylaşan Özilhan'ın verdiği bir tarif ise dikkat çekti.

'KİLOSU 760 TL'

Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, bu sefer mutfağa girdi ve pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi. Bir alışveriş sitesinde 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri, cevizle atıştırmalık yapan Özilhan’a sosyal medyadan tepki gösterdi.

Pek çok kullanıcı, kendilerinin bu tarifi Türkiye’nin güncel ekonomik durumunda yapamayacağını belirtirken, "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumlarını yaptı.

PİKAN CEVİZİ NEDİR?

Dünyada "pekan" olarak bilinen bu bitki türünün kökeni Amerika'ya dayanıyor. Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağı olarak öne çıkıyor.

Pikan cevizinin fiyatı, birçok sitede değişiklik gösteriyor. 1 kilosu, 100 ila 760 TL arasında değişiyor.