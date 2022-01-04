Yasemin Özilhan yemek tarifi verdi: Kullandığı malzemenin fiyatı sosyal medyada tepki çekti
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak bir yemek tarifi verdi. Oyuncunun kullandığı cevizin 1 kilosunun bir alışveriş sitesinde 760 TL olduğunu gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Özilhan'a bazı takipçileri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını
birleştiren ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara
vererek sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.
Instagram hesabından sık sık günlük yaşantısından kareler
paylaşan Özilhan'ın verdiği bir tarif ise dikkat çekti.
'KİLOSU 760 TL'
Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, bu sefer
mutfağa girdi ve pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi. Bir
alışveriş sitesinde 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri, cevizle
atıştırmalık yapan Özilhan’a sosyal medyadan tepki gösterdi.
Pek çok kullanıcı, kendilerinin bu tarifi Türkiye’nin güncel
ekonomik durumunda yapamayacağını belirtirken, "Bu hayatı Yasemin Özilhan
yaşıyor" yorumlarını yaptı.
PİKAN CEVİZİ NEDİR?
Dünyada "pekan" olarak bilinen bu bitki türünün
kökeni Amerika'ya dayanıyor. Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son
derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağı olarak öne çıkıyor.
Pikan cevizinin fiyatı, birçok sitede değişiklik gösteriyor. 1 kilosu, 100 ila 760 TL arasında değişiyor.
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