450 milyon dolara satılmıştı: 'Leonardo da Vinci'ye ait değil'
Dünyanın en pahalı sanat tablosu olarak görülen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rekor fiyata satın alınan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi tablosuyla ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İddia doğruysa, tablonun fiyatı büyük değer kaybı yaşayabilir.
Leonardo da Vinci'nin tarihteki en pahalı tablosu olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a rekor fiyatla satılan ‘Salvator Mundi’ isimli tablosu 2017 yılında, New York’taki Christie Müzayede Evi’nden 450 milyon dolara, Muhammed bin Selman tarafından kuzeni Bader bin Abdullah’ın aracılığı ile alınmıştı. Satıştan bu yana hiçbir yerde sergilenmeyen eser en son Prens’in yatında sergilenmişti.
‘ERKEK MONA LISA’ OLARAK ÜNLENDİ
Sözcü'de yer alan habere göre, Christie’s müzayede evi tarafından uzun süredir da Vinci’ye ait bir eser olarak ve ‘erkek Mona Lisa’ olarak pazarlanan Salvator Mundi dünyanın en pahalı tablosu olarak anılsa da İspanya’daki Prado Müzesi tablonun Leonardo da Vinci tarafından yapılmadığını öne sürdü.
Madrid’in merkezinde bulunan ve İspanyol ulusal sanat müzesi olan Museo Nacional del Prado, tablonun Leonardo da Vinci’ye atfedildiğini, kendisinin tüm yapım sürecini denetlediğini ancak resmin sahibi olmadığını söyleyerek, tablonun derecesini düşürme kararı aldı.
‘BAZEN RESİM YAPMA GÖREVİNİ ÖĞRENCİLERİ ÜSTLENDİ’
The Art Newspaper tarafından açıklanan habere göre, tablonun Leonardo Da Vinci’nin eseri olmadığı için değerini kaybetmesi de muhtemel. The Art Newspaper’a göre, Prado’nun notunu düşürmesi ‘Christie’nin satışından bu yana önde gelen bir müzenin en kritik tepkisini temsil ediyor’.
Prado Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Leonardo da Vinci’nin mükemmeliyetçiliği ve diğer sayısız uğraşı nedeniyle resim yapmakta zorlandığı anlar oldu ve bu görevi öğrencileri onun yerine üstlendi” ifadelerinde bulundu.
İKİNCİ LİSTEDE YER ALMALI
Ancak sanat eserleri kataloğunda iki farklı liste yer alıyor: Rönesans önderinin (Da Vinci) kendisinin yaptığı resimler ve da Vinci tarafından atfedilen, yetkilendirilen ve denetlenen eserler. Yapılan açıklamaya göre ise Salvator Mundi’nin ikinci listede yer alması gerekiyor.
Tablo, ilk olarak 2005 yılında bir New York sanat satıcısı tarafından sadece bin 175 dolara satın alınmış ve restore edilmişti. Ancak daha sonra İngiliz uzmanlar resmin uzun süredir kayıp bir da Vinci eseri olduğunu doğruladı ve 127.5 milyon dolara bir Rus oligarkına satılmadan önce 2011’de Londra Ulusal Galerisi’nde sergilendi.
Daha sonra New York’taki Christie’s müzayedesinde 450 milyon dolara satılarak bir açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri rekorunu kırdı.
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