46 yıllık usta lezzetli pilavın sırrını verdi! Sakın bunu eklemeyin... Besin değerini yok ediyormuş

Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:06

Güncelleme: 13.12.2023 - 14:06

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan pirinç pilavını pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pilavda kullanılan malzemeler pilavın lezzeti açısından büyük önem taşıyor.

Örneğin pilavı mutlaka tereyağı veya zeytinyağıyla pişirmek öneriliyor. Ayçiçek yağıyla yapılması ise asla tavsiye edilmiyor. Pilav pişirmenin püf noktaları elbette bununla da sınırlı değil.

Pilav en sevilen yemeklerden. Özellikle et yemeklerinin yanına yakışan en iyi lezzet. Kuru fasulye veya nohut yemeğiyle de pilav çok iyi gidiyor. Peki tane tane pilav nasıl yapılır?

46 yıldır pilavcılık yapan Erdem Usta yaptığı açıklamada lezzetli pilavın sırlarını paylaştı.

Mutlaka baldo pirinç kullanılmalıdır.

Pirinçler en az 12 saat suda bekletilmelidir.

Pilav tenceresine mutlaka limon suyu damlatılmalıdır.

Ayçiçek yağıyla pilav yapılmamalıdır. Pilav en iyi tereyağıyla veya zeytinyağıyla yapılır.

Tavuk suyu pilav için büyük önem taşır. Marketlerde satılan hazır tavuk suyu yerine 1 kepçe evde haşladığınız tavuğun suyundan tencereye ekleyin. Gerçek tavuk suyuyla yapılan pilav hem daha lezzetli hem daha sağlıklı olacaktır.

PİLAVA ASLA EKLEMEYİN

Pilavınızın lezzetli olmasını istiyorsanız bilmeniz gereken bir kaç küçük püf nokta bulunuyor; Marketten aldığınız et suyu veya tavuk suyu aslında faydalı değil. Pilav yaparken bu ürünleri kullanmak aslında pilavın tüm lezzetini kaçırmaktadır.P iav pişirirken bilmeniz gereken önemli uyarı. Aşçılara göre hazır tavuk suyu veya et suyunu pilava eklememek gerekiyor. Bu ürünler pilavın tüm besin değerini ve lezzetini kaçırıyor. Bu yüzden kendi haşladığınız tavuğun suyunu pilavlarınıza ekleyin.