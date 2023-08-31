Siyez bulguru nedir? Siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:55

Buğdayın atası olarak bilinen siyezin 12.000 yıllık bir geçmişi var ve genetiği bozulmadan 21. yüzyıla kadar gelebilen tek buğday çeşidi. Vitamin yönünden oldukça zengin olan siyez buğdayı Kastamonu’da yetiştiriliyor. Anadolu'da Hitit Buğdayı, dünyada ise Einkorn adıyla biliniyor. Siyez buğdayının coğrafi işareti bulunmaktadır. İşte; vitamin açısından daha zengin, glisemik indeksi diğer buğday çeşitlerine göre çok daha düşük nefis ve pratik siyez bulguru tarifi…

SİYEZ BULGURU PİLAVI TARİFİ

Malzemeler?



1 su bardağı siyez bulguru



2 yemek kaşığı zeytinyağı



2 adet rendelenmiş domates



1 diş sarımsak



2 su bardağı su



2 çay kaşığı tuz



1 çay kaşığı toz biber



1 çay kaşığı karabiber



Yapılışı



Öncelikle siyez bulgurunu sıcak suda bekletin ve kalan suyu süzün. Pilav tenceresine zeytinyağını ve sarımsağı ekleyip kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Süzülen bulgurları ilave edin. Tuzu ve baharatları ekleyin. En son suyunu ilave edip, kısık ateşte pişirmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra dinlenmeye bıkarın. Afiyet olsun.

SİYEZ BULGURU PİLAVI İÇİN PÜF NOKTASI!

Siyez bulguru normal bulgurdan fazla su çekiyor. Bu nedenle 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su daha iyi sonuç veriyor. Pilav suyunu çektiğinde ocağı kapatıp tencerenin kapağı kapalı şekilde demlendirin.



Siyez bulgurunu pişirmeden önce bir kaba koyup, üzerine sıcak su ekleyin. Biraz sıcak suda beklerse, daha kolay pişiyor. Çünkü siyez bulguru, normal bulgura göre daha sert bir tür.

