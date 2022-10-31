47 Ronin filminin konusu ne, oyuncuları kim?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:13

47 Ronin, yönetmenliğini Carl Rinsch'in üstlendiği, senaryosunda Hossein Amini ve Chris Morgan'ın birlikte çalıştığı 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.

47 RONİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Japon kültüründe ''Ronin'' ismi, efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen bir isimdir. Ako halkı, Lord Asano'nın himayesinde düzenli ve sakin bir hayat sürerken, onların koruyu savaşçıları olan samurayların tüm düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeyi ziyaret etmesiyle birden bozulur: Kira'nın Asano için kötü planları vardır. Diğer yandan Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız olduğunu bilse de sevmektedir. Fakat Kira'nın planı Ako ve Mika'yı ele geçirmektir.

47 RONİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves

Hiroyuki Sanada

Kô Shibasaki

47 RONİN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

47 Ronin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.