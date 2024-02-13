Siyah noktalara elveda! İşte siyah noktalar için evde yapabileceğiniz 5 doğal maske tarifi...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:58

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:58

Ergenlik ile ortaya çıkan siyah noktalar hemen hemen herkesin problemidir. Genellikle ilk olarak burunda görülüp daha sonra burnun iki yanına doğru yayılırlar. Siyah nokta, ciltteki foliküllerin tıkanması sonucunda oluşan cilt problemidir. Vücutta en çok yüz bölgesinde görülen siyah noktalar, kişiyi rahatsız edecek düzeye ulaşabilir. Siyah nokta oluşumuna cildi temiz tutmamak, yağlı cilde sahip olmak, yağlı yiyecekler tüketmek, kire maruz kalmak ve stresli olmak gibi faktörler neden olabilir. Peki siyah noktalar içi doğal yöntemler nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz siyah noktalar için 5 doğal maske tarifi...

1. Bal, Limon Aspirin Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı süzme bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

3 adet aspirin hapı

Hazırlanışı:

Cildinizi temizleyin ve mümkünse buhar banyosu yapın. Aspirinleri ezip parçacıklar haline getirin ve diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Temiz ve kuru cildinize bu maskeyi uygulayıp en az 15-20 dakika bekletin. Sonrasında cildinize masaj yaparak maskeyi temizleyip cildinizi nemlendirin. Haftada 1 kez bu maskeyi yapmak sonuç almanızda etkili olacaktır.

2. Karbonat Maskesi:

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı ılık su

Hazırlanışı:

Derin bir kabın içerisine karbonatı ekleyin. Ardından yavaş yavaş ılık suyu ilave edin. Malzemeleri macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız maskeyi siyah noktalarınızın üzerine sürüp, 20 ila 25 dakika boyunca bekletin. Ardından maskeyi ılık su yardımıyla cildinizden arındırın. Karbonat maskesini haftada 2 veya 3 kez uygulamanız halinde siyah noktalarınızda gözle görülür değişimler yaşayabilirsiniz.

3.Zerdeçal ve Naneli Siyah Nokta Maskesi:

Malzemeler:

2 çay kaşığı kuru nane

1 avuç taze nane yaprağı

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Önce 2 çay kaşığı kuru nane veya 1 avuç taze nane yaprağıyla çay hazırlayın. Daha sonra bu çaydan bir miktar toz zerdeçala ekleyin. Karışım yoğun bir krem kıvamında olmalıdır. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Haftada 1 kez bu maskeyi yapmak sonuç almanızda etkili olacaktır.

4. Toz Jelatin ve Süt Maskesi:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı toz jelatin

Hazırlanışı:

2 Yemek kaşığı süt içerisine iki yemek kaşığı toz jelatini ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı mikrodalga fırında (eğer mikrodalga fırınınız yoksa önceden 200 derecede ısıtılmış normal fırında) kıvam alıncaya kadar ısıtın. Şeffafa yakın bir renk aldığında maskeniz hazır demektir. Karışım hızlıca yüzüne sürün ve kurumasını bekleyip yüzünüzden nazikçe arındırın. 2 haftada bir olacak şekilde uygulayarak siyah noktalarınızın azaldığını görebilirsiniz.

5. Yoğurt Limon Maskesi:

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

1/2 (yarım) taze limon suyu

Hazırlanışı:

Cildinizi temizleyin, buhar banyosuyla gözenekleri açıp cildinizi yumuşatın ve kurulayın. Sonrasında yoğurt ve limonu karıştırıp cildinize uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayıp cildinizi hafif ve su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirin. Bu maske özellikle duş sonrası çok etkili olacaktır. Hassas ciltler de uygulayabilir. Cilde besleyen yoğurt ve mikrop oluşumunu engelleyen limon ile doğal bir cilt bakımı yapmış olacaksınız. Düzenli uygulamada etkisini farkedeceksiniz.