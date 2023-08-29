5 kez yayın durdurma verilmişti: ‘Kızılcık Şerbeti’ hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:15

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Show TV’de yayınlanan dizi hakkında sevindiren bir gelişme geldi.

Dizide oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.