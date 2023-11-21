50 bin metrekare alana ekildi, şehre güzel koku yayacak

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:10

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki ilk Tıbbı Aromatik Bitki Bahçesi'nde ekilen bitkiler kente güzel koku yayacak.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından Park 75'in içine 50 bin metrekare alana sahip ilk Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi'nde 20 tıbbi aromatik bitki ekildi. Belediyenin yeni projelerinden biri olan ve çalışmaların hızla sürdüğü Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi'nde, dikimler bir kaç ay önce yapıldı. Tarımsal üretim ve faaliyetleriyle bilinen belediye, hayata geçirdiği proje ile kent, önümüzdeki yaz adeta lavanta kokacak.

Fırat Mahallesi'ndeki Park 75'in içinde uygulanmasına başlanan Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi, hem koleksiyon bahçesi, hem de anaç bitki üretim alanından oluşuyor. Doğal formların hakim olduğu bahçede, kekik, biberiye, lavanta, adaçayı, lavantin, limon kekiği, gül, melisa, mahlep, ıhlamur gibi bölgede yetiştirilmeye elverişli olan 100 bin tıbbi aromatik bitki ekildi. Boyları her geçen gün büyüyen bitkiler, çevreye güzel koku yaymaya başladı.

Önümüzdeki haziran ve temmuz aylarında tam olarak büyüyecek bitkilerin bulunduğu alanda yürüyüş yolları ve oturma alanlarının da yapılacağını ifade eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bir yılda Park 75 içerisindeki 350 dönümü ağaçlandırdıklarını kaydetti.

2024 yılının yaz ayında Tıbbi Aromatik Bahçe içerisindeki bitkilerin şehre güzel kokular yayacağını aktaran Karaman, “Bu sene 50 bin metrekare alan üzerinde tıbbi aromatik bitki diye tabir edilen; biberiye, kekik, nane, limon, ada çayı gibi kokusu güzel olan, insana keyif veren, süs, sofralarda ve saksıda kullanılabilen çeşitli bitkilerle burayı donattık. Bu sene ilkyazını atlatıyoruz. İnşallah bir sonraki yıl burası gürül gürül olacak. Belki de sıklığından içeriye bile girilmeyecek. Biz, burada vatandaşımıza şu hizmeti sunacağız; bu bitkilerin ne olduğunu tanıtıcı levhalar bilgilendirme broşürleriyle bitkileri ve faydalarını tanıtacağız. Uzman arkadaşlarımız bir yandan da yerin ve ortamın el verdiği haliyle de insanlarımıza bir miktar biberiye, bir miktar kekik evde kullanmaları için verecek. Uzmanlarımız bir de bu bitkilerin nasıl evde yetiştirilmesi gerektiği hususunda bilgiler aktaracak” dedi.

Bahçenin yapımında emeği geçen Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teşekkürlerini sunan Kaymakam Karaman, “Burada seramız var, oradaki arkadaşlarımız bu işi belediyenin kendi imkanlarıyla ve tamamını kendi topraklarımızda vücuda getirdi. Kayapınar'ımıza, Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun. Onun yanında birçok da ağaç ekildi. Tabi bu sayılar her geçen gün artacak. Bahçedeki ürünler ilaç sanayide kullanılabilecek ürünler ama biz zaten 400 bin üzerinde bir nüfusa sahibiz. Diyarbakır'dan ve farklı bölgelerden misafirlerimiz yeni 75 parkı çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Biz öncelikle vatandaşlarımızın buranın güzelliğinden hem kokusundan faydalanmasını temin edeceğiz. Çevre bunlardan faydalanacak. Eğer baktık ki elimizde kalıyor ondan sonra kimya sanayinde ilaç sanayinde kullanılabilecek formülleri arayacağız” ifadelerinde bulundu.