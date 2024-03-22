50 bin metrekare kapalı alanda kuruldu: Topraksız tarlada İlk hasat yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde jeotermal enerjinin kullanıldığı serada topraksız tarımla üretilen ilk ürünlerin hasadı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:05
50 bin metrekare kapalı alanda kuruldu: Topraksız tarlada İlk hasat yapıldı
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Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğinde geliştirilen Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi'nin ilk sonuçları alındı.

İlçede jeotermal kaynakların bulunduğu bölgede 50 bin metrekare kapalı alanda kurulan seradaki ilk hasat nedeniyle tören düzenlendi.

İlçe protokolünün katıldığı törende hasat edilen ilk domatesler, vatandaşlara ikram edildi.

Kula Belediye Başkanı Tosun, AA muhabirine yaklaşık 160 milyon liraya mal olan seranın girişimcilerin önünü açacak örnek bir proje olduğunu ve bu sayede modern tarımın temellerinin ilçede atıldığını belirtti.

Tosun, serayı büyük emeklerle ilçeye kazandırmanın sevincini yaşadıkları dile getirerek, "Yaklaşık 1,5 senedir seranın inşaatı için çalışmalarımız devam ediyordu, şimdi ilk meyvelerimizin hasadına başladık. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Kalkınma Ajansımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sera artık yıllarca Kula’ya hizmet verecek." dedi.

JEOTERMAL SU, SPA'DA DA KULLANILACAK

Hizmete açılan seranın benzer yatırım yapmak isteyen girişimcileri bölgeye çekeceğine inandığını ifade eden Tosun, serada kullanılan jeotermal suyun inşası devam eden SPA merkezinde de kullanılacağına işaret etti.

Tosun, şunları kaydetti:

"Bu seranın ısıtılmasında kullanılan 65 derecelik jeotermal su, tahliye edildiğinde 10 ile 15 derece kayba uğruyor. Bu su, yıl sonuna kadar tamamlayacağımız SPA merkezinde kullanılacak. En son bu su, reenjeksiyon kuyusuna geri basılarak geri dönüştürülmüş olacak ve kaynakların israfının önüne geçilmiş olacak."


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