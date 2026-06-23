665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Peki, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri bilet fiyatları

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

665. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.

Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.