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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?

23.06.2026 17:03:00
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Haber Merkezi
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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?

Steam yaz indirimleri ile birlikte binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimler yaşanacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?
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Türkiye'de binlerce oyun severin heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam 2026 Yaz İndirimleri 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek.

İNDİRİM ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK: STEAM NEXT FEST

Steam Yaz İndirimleri'nden hemen önce, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Steam Next Fest etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlik, henüz piyasaya sürülmemiş yüzlerce oyunun demolarını deneme, geliştiricilerle etkileşim kurma ve canlı yayınları izleme fırsatı sunuyor. Next Fest, oyuncuların yeni favorilerini keşfetmeleri ve Yaz İndirimleri'nde hangi oyunlara odaklanacaklarına karar vermeleri için harika bir ön hazırlık niteliğinde.

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