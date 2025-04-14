Jennifer Lopez'in Türkiye konserlerinin fiyatları belli oldu: Ayakta dinlemek 105 bin TL!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:40

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanatçı, 1 Temmuz’da Antalya ve 4 Temmuz’da İstanbul olmak üzere iki büyük konserde hayranlarıyla buluşacak.

BİLET FİYATLARI CEP YAKIYOR

Konserin bilet fiyatları da belli oldu. Jennifer Lopez’i ayakta izlemek isteyenler için biletler Antalya’da 25.465 TL ila 71.951 TL arasında satışa sunuldu. İstanbul konserinde ise ayakta biletler 10.859 TL'den başlayıp 105.372 TL’ye kadar çıkıyor.

VIP BÖLÜMÜ 666 BİN TL'YE KADAR ULAŞIYOR

Jennifer Lopez’i VIP bölümünden izlemek isteyenler için ise fiyatlar daha da yüksek. VIP biletler, 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişiyor.

Jennifer Lopez’in Türkiye’de gerçekleştireceği bu iki büyük konser, hem müzik hem de magazin dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.