Jennifer Lopez'in Türkiye konserlerinin fiyatları belli oldu: Ayakta dinlemek 105 bin TL!
Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Türkiye'de iki dev konser verecek. Antalya ve İstanbul’da sahne alacak olan dünyaca ünlü yıldızın bilet fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 666 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanatçı, 1 Temmuz’da Antalya ve 4 Temmuz’da İstanbul olmak üzere iki büyük konserde hayranlarıyla buluşacak.
BİLET FİYATLARI CEP YAKIYOR
Konserin bilet fiyatları da belli oldu. Jennifer Lopez’i ayakta izlemek isteyenler için biletler Antalya’da 25.465 TL ila 71.951 TL arasında satışa sunuldu. İstanbul konserinde ise ayakta biletler 10.859 TL'den başlayıp 105.372 TL’ye kadar çıkıyor.
VIP BÖLÜMÜ 666 BİN TL'YE KADAR ULAŞIYOR
Jennifer Lopez’i VIP bölümünden izlemek isteyenler için ise fiyatlar daha da yüksek. VIP biletler, 71.267 TL ile 666.000 TL arasında değişiyor.
Jennifer Lopez’in Türkiye’de gerçekleştireceği bu iki büyük konser, hem müzik hem de magazin dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.
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