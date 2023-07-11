Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler: 'Gelinlikle gelen kefenle çıkar'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:41

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:41

Yaklaşık 10 sene önce Ayşegül Kalfa ile nikah masasına oturan türkücü Serkan Kaya'nın evliliğinde sorun yaşadığı ve ayrılık iddiasının gündeme geldiği ileri sürüldü.

Hakkında çıkan boşanma iddiasını yalanlayan Kaya'nın "Ölüm yoksa ayrılık da yok" sözleri ağızları açık bıraktı.

"GELİNLİĞİ İLE GİREN KEFENİ İLE ÇIKAR"

Ünlü türkücü, evliliğindeki krizle ilgili "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" demesi tepkilere neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Serkan Kaya'ya kullanıcılardan tepki yağmaya başladı.

Kaya'nın eşini tehdit ettiğini ileri süren kullanıcılar "Kadın boşanmak istersen öldürecek misini? Bu ne saçmalık", "Bu bir kadın şiddetinin itirafıdır" ve "Bu söz açık bir tehdittir, ifadesi alınmalı" diyerek tepki gösterdi.