76. Emmy Ödülleri'ni Eugene Levy ve oğlu Dan Levy sunacak!
77 yaşındaki oyuncu Eugene Levy ve kendisi gibi oyuncu olan 41 yaşındaki oğlu Dan Levy, 76. Emmy Ödülleri'ni birlikte sunacak.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76. kez düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin sunucuları belli oldu.
Entertainment Weekly'nin haberine göre, 15 Eylül'de yapılacak ödül törenini, 2020 yılında "Schitt's Creek" dizisindeki rolleriyle Emmy kazanan Eugene Levy ve Dan Levy sunacak.
İkili, ödül törenini gerçek bir salonda sunacak olmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. "Emmy Ödülü'nü bir karantina çadırında kazanmış olan iki Kanadalı olarak, bu yılın ödül törenini gerçek bir salonda sunma fikri yeterince çekiciydi," diyen Levy kardeşler, bu yılın televizyon sezonunu onurlandırmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.
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